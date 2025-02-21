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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بإعادة جثمان شيري بيباس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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نقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن حركة "حماس" سلّمت إسرائيل جثمان امرأة من غزة بدلاً من جثمان المحتجزة شيري بيباس، واصفاً ذلك بأنه "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار. 

واتهم نتنياهو الحركة بارتكاب انتهاك "وحشي وشرير"، مؤكداً أن إسرائيل ستجعل حماس تدفع ثمن هذا الانتهاك. 

وأضاف أنه سيتحرك بحزم لإعادة شيري وكل الرهائن، سواء الأحياء أو الأموات.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "واي نت" بأن إسرائيل أرسلت رسائل عاجلة للوسطاء، طالبةً إعادة جثمان شيري، مشيرة إلى أن عدم تسليمه يعد انتهاكاً للاتفاق.

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