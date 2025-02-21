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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يشارك في احتفالية تسليم جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
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شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى  فى الاحتفالية التى نظمها "المركز الثقافي البريطانى بالقاهرة" لتسليم "جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة"، حيث تم دعوة الدكتور سويلم ليكون "ضيف شرف" الاحتفالية باعتباره أحد أبرز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة.

وقد توجه الدكتور سويلم بالتهنئة للخريجين الذين تميزوا في العديد من الأبحاث والدراسات التي كان لها أبلغ الأثر فى مجالات متنوعة، مجسدين بذلك قيم التميز والإبداع.

كما توجه سويلم، بالتحية للمركز الثقافي البريطاني على تنظيم هذا الحدث السنوى والذى يُعبر عن إهتمام المركز بدعم البحث العلمى وتشجيع الدارسين بما ينعكس على خدمة القضايا التى تمثل الأولوية للمجتمع، مشيداً بالشراكة القوية التي تربط مصر والمملكة المتحدة لتعزيز تبادل المعرفة والابتكار بين البلدين.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية البحث العلمى فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وتقديم حلول تطبيقية تتعامل مع التحديات وتُسهم في تطوير المنظومة المائية في مصر.

وأضاف سويلم، أننا نشهد حاليا التحول من "الجيل الأول" إلى "الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0" والذى يهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى فى إدارة المياه، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة خارج مصر، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة لخبراء المياه المصريين، وتدريب المهندسين والباحثين المصريين للتعامل مع تحديات المياه وتمكينهم من تحقيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن إيمانه بالدور الهام على المستوى المحلي لمن كان لهم فرصة تلقي تعليم في جامعات أجنبية والحصول على خبرات دولية متنوعة، مشيداً بالإنجازات البارزة للخريجين المصريين الذين تابعوا مسيرتهم العلمية بالمملكة المتحدة، مطالباً الخريجين بالعودة إلى مصر لخدمة قضايا التنمية فى بلادهم، ومشيراً لأهمية قيام الفرد بتعزيز إمكانياته العلمية كمسؤولية مجتمعية يساهم بها فى خدمة وطنه ومجتمعه.

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