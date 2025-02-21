إيبارشية شرق المنيا تكرم الفائزين في مهرجان الكرازة

شهدت كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمدينة المنيا الجديدة، احتفالية مميزة نظمتها إيبارشية شرق المنيا، بمناسبة فوز أبنائها في مهرجان الكرازة لعام ٢٠٢٤، تحت شعار “اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي”.

حيث أقيم الحفل بحضور الأنبا فام أسقف الإيبارشية، الذي أعرب عن سعادته بالمواهب المتميزة التي ظهرت في المهرجان، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس التفاني والإبداع لدى شباب الكنيسة.

وقام الأنبا فام، أسقف الإيبارشية، بتكريم الفائزين والفائزات في مختلف الفئات، وتم توزيع الجوائز والهدايا عليهم تقديرًا لجهودهم، بينما قدم المشاركون مجموعة من الفقرات الفنية التي أظهرت مواهبهم في مجالات متعددة، مثل الغناء والعزف والشعر، مما أضاف طابعًا احتفاليًا مميزًا للأمسية.