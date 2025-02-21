القمة 129.. استاد القاهرة يكشف موعد وأماكن دخول جماهير الأهلي والزمالك

أعلنت هيئة استاد القاهرة عن أماكن دخول جماهير الأهلي الزمالك إلى مدرجات الاستاد فى مباراة القمة 129، بين الأهلي والزمالك والمُقرر لها السابعة مساء غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لاستاد القاهرة عبر حسابها على فيس بوك، خط سير جمهور الفريقين قبل لقاء القمة 129 وجاء كالتالي:

الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر، والدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم، والدرجتين الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان.

الأهلي يختتم استعدادات لمواجهة الزمالك

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم الجمعة، لمباراة الزمالك.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رفع شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" من تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين حيث رفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش.