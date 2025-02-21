ضبط قطع أثرية بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الاتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام – شرطة السياحة والآثار) بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (نجل شقيقه)، وعُثر بمسكنه على (تابوت من الحجر الجيرى – 2 إناء فخارى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار وأنه استعان بالثانى لنقل المضبوطات وأنها ناتجة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمسكنه.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية تعود للعصرين (اليونانى الرومانى ، الإسلامى).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.