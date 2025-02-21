اعتقال إسرائيلي في إطار التحقيقات حول تفجيرات العبوات الناسفة في حافلات تل أبيب

الجمعة 21/فبراير/2025 - 11:03 ص

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتقال إسرائيلي مشتبه به في قضية التفجيرات التي استهدفت حافلات في جنوبي تل أبيب.

وكشفت مصادر أمنية لموقع "واللا" الإسرائيلي أن العبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات كانت مخططًا لها مسبقًا لتنفجر صباح غد الجمعة، مما كان سيؤدي إلى مقتل مئات المدنيين.

ووفقًا للمصدر، كانت جميع العبوات الناسفة معدة للانفجار في ساعة محددة، لكن التفجيرات حدثت في وقت مبكر، ما أدى إلى تدمير ثلاث حافلات في منطقة بات يام وحولون قرب تل أبيب.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تم العثور على عبوة ناسفة واحدة تحمل رسالة مكتوب عليها "الانتقام لمخيم طولكرم"، وهو ما أثار تساؤلات حول الهوية الجغرافية المرتبطة بالهجوم.

ورغم تداول صور لعبوات ناسفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكتوب عليها باللغة العربية، إلا أنه لم يتسن التحقق بشكل كامل من مضمون الرسالة.

أثناء تفتيش المكان، لم تُسجل إصابات جراء الانفجارات، لكن التحقيقات مستمرة مع إجراء تفتيش على حافلات أخرى في المنطقة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الجناة المشتبه بهم في الهجوم.