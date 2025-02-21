طبيبة تشرح كيفية حصول الجسم على الكمية الكافية من أوميجا 3

كشفت الدكتورة سفيتلانا يرماكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، عن كيفية حصول الجسم على الكمية الكافية من أوميجا 3 وفقا لما نشرته مجلة gazeta.ru.

وتقول، بما أن أوميجا 3 موجودة في الأطعمة، فهناك رأي مفاده إذا تناول الشخص 200 جرام خمس مرات في الأسبوع فإن الجسم سيحصل على الكمية اللازمة من هذه الأحماض ولكن لسوء الحظ هذا ليس صحيحا لأن الشخص ربما لا يأكل سمك السلمون البري وزيت كبد سمك القد كل يوم أي بخلاف ذلك فإن كمية أوميجا 3 التي يوفرها النظام الغذائي العادي تكون منخفضة جدا.

حيث تحتوي المأكولات البحرية المسلوقة والمقلية على نسبة صغيرة من أوميجا 3 كما أن التمليح والتدخين والتجميد والتعليب يؤدي إلى انخفاض تركيزها إلى 40 بالمئة.

كما تحتوي حوالي 2 كلجم من الأسماك والمأكولات البحرية المعالجة حراريا على الكمية اليومية المطلوبة من أوميجا 3 ولكن من الصعب تناولها بهذه الكمية وعلاوة على ذلك يشكل الإفراط في تناولها بهذه الكمية خطرا على الصحة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المعادن الثقيلة ولهذا السبب يجب تناول أوميجا 3 بشكل إضافي على شكل مكملات غذائية لمساعدة الجسم أما أوميجا 6 وأوميجا 9 فتوجد بكميات كبيرة في الأطعمة العادية.

ولتحديد الجرعة اللازمة للشخص يوصى بإجراء اختبار مؤشر أوميجا 3 لأنه في حالة وجود عدد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم قد يتطلب زيادة جرعة أوميجا 3.