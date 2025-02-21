وزير المالية الإسرائيلي: يجب تدمير حماس دون تأخير

صرح وزير المالية الإسرائيلي، بأن التأخير في القضاء على حماس وتدميرها يعني حالة من الضعف داخل إسرائيل وقد ندفع ثمنه باهظا كما حدث في 7 أكتوبر، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أنه يجب تدمير حماس دون تأخير، متهما حماس بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك على خلفية عدم إعادة جثة شيري بيباس كما كان متفقا عليه.

وكان الجيش الإسرائيلي؛ قال في وقت سابق إنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل حماس مع جثتين أخريين، لكنه أكد أن والدتهما (شيري بيباس) لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبرة ذلك "انتهاكا بالغ الخطورة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى. هذه جثة مجهولة وغير محددة".