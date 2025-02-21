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الجمعة 21 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

٣ مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية "الهبوط"

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل اليوم الجمعة، مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية "دوري الهبوط" بمشاركة 7 فرق، ضمن منافسات الجولة الخامسة، لتحديد الفريق الهابط في الدوري.

ويواجه فريق اتحاد بسيون نظيره إنبي على نادي اتحاد بسيون في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، فيما يلتقي المصري وبالم هيلز على نادي المصري الاجتماعي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأخيرًا يتافس كل من الاتحاد السكندري والطيران على ملعب النادي فرع سموحة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

 

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

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