أطفال وشباب شبرا النملة يشاركون في تجهيز 500 كرتونة رمضانية للأسر الأولى بالرعاية.. صور

شارك العشرات من أطفال وشباب قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في تجهيز المئات من كراتين رمضان والتي يقوم بيت مال المسلمين التابع لبنك ناصر الاجتماعي، بإعدادها سنوياً لتوزيعها علي المستحقين والاسر الأكثر احتياجاً من أبناء القرية ، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع خلال عملية التجهيز .

حيث يقوم مجموعة من الشباب والاطفال سنوياً بمشاركة القائمين علي لجنة زكاة بيت مال المسلمين بالقرية ، فى تجهيز الشنط والكراتين الرمضانية واعدادها للتوزيع قبل بداية شهر رمضان الكريم، بجانب المساعدات المالية التي يتم توزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من أبناء القرية.

وأكد عدد من أهالي القرية انهم يصطحبون الأطفال من الأقارب والجيران بالقرية لتجهيز نحو 500 كرتونة وشنطة رمضانية بها سلع متنوعة لإدخال البهجة والسرور علي الأطفال مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وحثهم علي المشاركة الدائمة في العمل الخيري والاجتماعي .

ويأتي ذلك ضمن الأنشطة التي تقوم بها لجنة زكاة بيت مال المسلمين بالقرية بالإضافة الي الاعانات الشهرية للارامل والايتام والمرضى والمشاركة في تجهيز الفتيات والمساهمة في علاج مرضي الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والحالات الطارئة.

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