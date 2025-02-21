طبيب يوضح أسباب ضعف الذاكرة لدى كبار السن وطرق الوقاية

كشف الدكتور فلاديمير مارتينوف أخصائي طب الأعصاب، عن اكثر الأسباب التى تؤدى إلى ضعف الذاكرة لدى كبار السن وطرق الوقاية منها وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.

أوضح الطبيب أن نشاط الدماغ ينخفض ​​مع التقدم في السن وتظهر أمراض الأوعية الدموية ويلاحظ نقص الفيتامينات ما يسبب فقدان الذاكرة حيث ينخفض حجم ونشاط الدماغ وهذه مسألة طبيعية كما أن الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم لدى كبار السن تؤدي أيضا إلى مشكلات في الذاكرة.

ويشير الطبيب إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية غالبا ما يعانون من ضعف الذاكرة كما ليس مستبعدا إصابتهم بالخرف في سن الشيخوخة الذي بالإضافة إلى فقدان الذاكرة يؤدي أيضا إلى ضعف واضطراب الكلام.

ويقول، يعاني كبار السن غالبا من نقص الفيتامينات ما يؤثر على عمل الجهاز العصبي والذاكرة ولذلك يلاحظ ضعف الذاكرة لدى كبار السن الذين يتناولون أدوية مثل أدوية خفض مستوى ضغط الدم أو الأدوية المنومة وقد يكون هذا من الآثار الجانبية بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤثر العزلة عن الآخرين والقلق على مستوى الذاكرة.