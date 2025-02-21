ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق قافلة طبية من المركز القومي للبحوث إلى 6 أكتوبر

جانب من القافلة
جانب من القافلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجهت قافلة طبية صباح أمس الخميس، الموافق إلى الحي المتميز  بالمنطقة السياحية بالسادس من أكتوبر -  محافظه الجيزة، وذلك  تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض- رئيس المركز القومى للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود - رئيس القوافل الطبية  بالمركز.

وقد شملت القافلة أطباء المركز في التخصصات  المختلفة منها:
الأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والأمراض الجلدية، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والرمد، والمخ والأعصاب، ورسم القلب.

وقام الأطباء بالكشف على المرضي، ورافق القافلة العيادات المجهزة الخاصه بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية ورسم القلب، وعيادة طب الفم والأسنان)، وتم صرف الأدوية اللازمة مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث.
و بلغ عدد المستفيدين من القافلة ٣٢٠٠ مريضًا.

السادس من اكتوبر الأمراض الجلدية المخ والاعصاب المركز القومي للبحوث المركز القومي للبحو