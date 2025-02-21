انطلاق قافلة طبية من المركز القومي للبحوث إلى 6 أكتوبر

توجهت قافلة طبية صباح أمس الخميس، الموافق إلى الحي المتميز بالمنطقة السياحية بالسادس من أكتوبر - محافظه الجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض- رئيس المركز القومى للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود - رئيس القوافل الطبية بالمركز.

وقد شملت القافلة أطباء المركز في التخصصات المختلفة منها:

الأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والأمراض الجلدية، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والرمد، والمخ والأعصاب، ورسم القلب.

وقام الأطباء بالكشف على المرضي، ورافق القافلة العيادات المجهزة الخاصه بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية ورسم القلب، وعيادة طب الفم والأسنان)، وتم صرف الأدوية اللازمة مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

و بلغ عدد المستفيدين من القافلة ٣٢٠٠ مريضًا.