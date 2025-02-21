القمة 129.. كولر يضع خطة مواجهة الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استعداداته اليوم الجمعة قبل مباراة القمة 129 ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك المرتقبة غدا السبت في الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خطة مواجهة الزمالك خلال التدريب الأخير على ملعب التتش بالجزيرة الأهلي.

كما يقوم كولر بعمل محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة الغد أمام الزمالك.

وعقب نهاية التدريبات يعلن مارسيل كولر عن القائمة التي يدخل بها معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك في القمه 129 بالدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة القمة 129 في السابعة مساء غد السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.