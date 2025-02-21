ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 129.. كولر يضع خطة مواجهة الزمالك

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استعداداته اليوم الجمعة قبل مباراة القمة 129 ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك المرتقبة غدا السبت في الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خطة مواجهة الزمالك خلال التدريب الأخير على ملعب التتش بالجزيرة الأهلي.

كما يقوم كولر بعمل محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة الغد أمام الزمالك.
 وعقب نهاية التدريبات يعلن مارسيل كولر عن القائمة التي يدخل بها معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك في القمه 129 بالدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة القمة 129 في السابعة مساء غد السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 
وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة القمة 129 الاهلي والزمالك أحداث مباراة الأهلي والزمالك تدريبات الأهلي قائمة الأهلي في القمة 129