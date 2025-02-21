وسط حضور جماهيري كبير.. علي الحجار ينير مسرح البالون في احتفالية "الحب كله".. صور

أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية عيد الحب التي جاءت تحت عنوان "الحب كله" مساء أمس الخميس على مسرح البالون، ونظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

حضر الاحتفالية المهندس أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، والإعلامي عبدالناصر زيدان، والإعلامي وليد حسني مدير قناة مودرن، وآخرون.

قدم المطرب علي الحجار مجموعة من الأغاني منها: ميدلي الانتصارات، يا العروسة، جزيرة غمام، زي الهوا، مسألة مبدأ، الزين والزينة وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور.

في حين قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية استعراضات "بعيد عنك" لطرفه ياسر، "للصبر حدود" لأمنية، "حيرت قلبي" لمروة مصطفى، أما الفرقة القومية للفنون الشعبية قدمت استعراض سيرة الحب أداء رحمة وأسماء عمرو، عبدالله وعمار ياسر، تصميم استعراضات محمد قذافي تدريب ميدو ممدوح.

كما تضمن الحفل باقة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم منها: غنية "بعيد عنك" أداء أميرة سعيد، "حيرت قلبي والأطلال" أداء غادة آدم، "الحب كده وأنت عمري" أداء نهلة خليل، "سيرة الحب" أداء هبة إسماعيل، "ودارت الأيام" أداء هبة محمد.

الاحتفالية إضاءة عز حلمي، فيديو مايكينج حسام المحفوظي وعبدالرحمن غريب، إعداد موسيقي محمد مصطفى، ديكور محمد جابر تنفيذ ديكور رانيا عطية، مساعد مخرج دعاء محمد، هالة الصباح، مخرجان منفذان أحمد مصطفى ومحمد عمر، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والتي تأتي بناءا على توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه وزير الثقافة بالاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بمناسبة مرور خمسون عاما على رحيلها، واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

