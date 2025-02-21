ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 21 - 2 - 2025، فى البنك الأهلى المصرى، ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

 

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطري.

 

وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

 

 

وجاءت الأسعار كالتالي:

 

سعر الدولار اليوم

50.51 جنيه للشراء.

 

50.61 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.62 جنيه للشراء.

 

52.90 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.53 جنيه للشراء.

 

63.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.85 جنيه للشراء.

 

163.98 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

 

13.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.73 جنيه للشراء.

 

13.77 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى اليوم

12.81 جنيه للشراء.

 

13.88 جنيه للبيع.

 