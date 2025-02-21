أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 21 - 2 - 2025، فى البنك الأهلى المصرى، ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.62 جنيه للشراء.

52.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.53 جنيه للشراء.

63.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.85 جنيه للشراء.

163.98 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.42 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى اليوم

12.81 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.