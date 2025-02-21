تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

واصلت أسعار المعدن الأصفر رحلة الصعود التاريخي.. وتنشر البوابة نيوز قائمة البيع والشراء كما في السطور الآتية:

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم أمس الخميس 33200 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر- بيع

بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم أمس الخميس في مصر كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4742 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 4150 جنيها.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3557 جنيها.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2766 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم أمس الخميس في مصر كالآتي:

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 4714 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 4125 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3535 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2750 جنيهًا.