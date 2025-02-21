إعلام إسرائيلي عن عائلات المحتجزين: شعرنا بالصدمة بعد عدم إعادة شيري بيباس

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات المحتجزين، القول إنهم شعروا بالصدمة بعد تلقي نبأ عدم إعادة شيري بيباس لإسرائيل رغم الاتفاق.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن عائلات المحتجزين، أنه على الحكومة إيجاد الطريقة الصحيحة والإسراع لإعادة شيري وجميع المحتجزين.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل حماس مع جثتين أخريين، لكنه أكد أن والدتهما (شيري بيباس) لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى.