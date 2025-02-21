اختل توازنهم.. كواليس إصابة 3 عمال سقطوا من علو داخل مسجد بالهرم

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات في سقوط 3 عمال أثناء تنفيذهم بعض الأعمال داخل مسجد الخليل وسقوطهم من أعلى بمنطقة الهرم.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، والذين أفادوا أن السقوط حدث نتيجة اختلال توازن وليس هناك شبهة جنائية وراء الحادث، وذلك بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين داخل مسجد بمنطقة المنصورية، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اختلال توازن 3 عمال في أثناء تنفيذهم بعض الأعمال داخل مسجد الخليل وسقوطهم من أعلى.

تم نقل العمال الثلاثة إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.