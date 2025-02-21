المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة بالوراق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بتكليف المعمل الجنائي لفحص آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، والذي يرجح أن يكون وراءه ماس كهربائي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الوراق، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام السينما، بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، بالتنسيق مع مفتش الفرقة، إلى محل البلاغ.

وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة سكنية وتصعد الأدخنة من شرفات المنزل، وساهم تدخل القوات في إجلاء شاب وطفلة قبل تضررهما، وإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.