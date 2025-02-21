ضبط وإعدام 245 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بقيام حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص والحوكمة ، ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وقسم تراخيص المحلات ، وشرطة المرافق ، وإدارة الإعلانات بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

حملة مشتركة بأسوان تفتش 27 كيانًا تجاريًا بطريق السادات

وأشار محافظ أسوان إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكرى السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لإنضباط حركة البيع والشراء ، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية .

ونجحت جهود الحملة فى المرور على 27 كيان تجارى بمنطقة طريق السادات ، وأسفرت عن ضبط وإعدام 245 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك ، مع تحرير مذكرات لغلق بعض المحلات الغير مرخصة ، والتنبية على الأنشطة التجارية بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات بالأسعار المناسبة ، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن ،

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