قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعتمد بشكل كبير على مدى تحقيق تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن روبيو، عن تعيين فريق أمريكى رفيع المستوى للمساعدة في التفاوض والعمل على إنهاء الصراع بأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا تريد إنهاء الوحشية في أوكرانيا، وأن الحرب في أوكرانيا عبثية، وما كان يجب أن تقع، والمحادثات في السعودية بشأن إنهاء الحرب كانت جيدة جدا.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشال"، أن زيلينسكي ديكتاتور بلا انتخابات، ودعا الرئيس الأمريكي إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، طالب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توقيع اتفاق يمنح الولايات المتحدة الأمريكية نصف المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، وأمهله ساعة واحدة للتفكير.

أظهر استطلاع رأي أفاد به موقع "برافدا" الأوكراني نقلًا عن بيانات استطلاع للرأي أجراها مركز "SOCIS"، بأن أقل من 16% من المواطنين الأوكرانيين مستعدون للتصويت لصالح فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية المحتملة.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن زيلينسكي قد انتهت ولايته في 20 مايو من العام الماضي، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا المقررة لعام 2024 بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وقد صرح زيلينسكي بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير مناسب.