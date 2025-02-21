فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيمي بيت جبرين والعزة في بيت لحم بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمي بيت جبرين والعزة في بيت لحم بالضفة الغربية.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في بلدة بلعا شرق طولكرم، وطالبت من فيه بتسليم أنفسهم، واندلعت اشتباكات بين الأهالي وجيش الاحتلال خلال حصار المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكسارة بالخليل جنوبي الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله. وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي دفع بـ 3 كتائب عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية.

وعقب تفجيرات بات يام أمس الخميس، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشن عمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التي شهدتها تل أبيب.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الحل لمنع الأحداث مثل عملية بات يام هو العودة للقتال في قطاع غزة.