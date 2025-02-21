ترامب: كندا قد تكون الولاية الـ 51 للولايات المتحدة الأمريكية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول إمكانية انضمام كندا إلى الولايات المتحدة كولاية جديدة لتصبح كندا الولاية رقم (51)، وأضاف ترامب خلال حديث صحفي: "ما الذي يمنع الشعب الكندي أن ينضم إلينا وينشد نشيدنا؟ ".

وتابع ترامب خلال حديثه: "من الوارد أن نجد أموالا مهدرة تقدر بـ 1.5 تريليون دولار بسبب الاحتيال وإساءة الاستخدام".

وأشار ترامب إلى أنه يعمل على خفض تكاليف المعيشة ويقوم بخلق وظائف بشكل لم يسبق له مثيل.

وفيما يخص ملف المهاجرين، قال الرئيس الأمريكي، أن كل دولة رفضت سابقًا استعادة مهاجريها غير الشرعيين باتت تستقبلهم الآن لأنه لا خيار لديهم.

وأوضح ترامب أن الأرقام أظهرت أن نسبة الرضى عن أدائه الوظيفي قدر بنحو 70%. أضاف: "ليس من الصعب على الحزب الجمهوري الفوز بالتصويت الشعبي بعد الآن لأن الحزب صار مختلفا وكبيرا". وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري جيدًا في الانتخابات النصفية المقبلة.