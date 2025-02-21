واشنطن بوست: تخفيضات موظفي وزارة الكفاءة الحكومية تطال الوكالة المشرفة على شركة تسلا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تخفيضات موظفي وزارة الكفاءة الحكومية تطال الوكالة المشرفة على شركة "تسلا"، جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على هيئة الخدمة البريدية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كل شيء وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم يكن جيدا، وإنه قام بإنهائه.

وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية، أن الفوز بالتصويت الشعبي ليس صعبا على الحزب الجمهوري بعد الآن، وأنه يتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري جيدًا في الانتخابات النصفية المقبلة.

وأوضح ترامب أن إيلون ماسك بدأ يتحدث عن ضرورة أن تعتني الحكومة بكل شيء. ونحن نسعى إلى عقد صفقات بأسعار ثابتة ومحددة.

وتابع: "لابد للنظر للتعريفات الجمركية التي نتحدث عنها باهتمام لأنها ستوفر لنا مبالغ كبيرة".

وكرر الرئيس الأمريكي محاولته بإن كندا ستصبح يوما ما وربما قريبا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، متسائلًا: "ما الذي يمنع الشعب الكندي أن ينضم إلينا وينشد نشيدنا؟ ".