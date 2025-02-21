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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لأول مرة القاهرة تُسجل 8 درجات مئوية| الأرصاد: موجة باردة تبدأ اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تشهد العاصمة المصرية القاهرة، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، حيث تتعرض البلاد لموجة باردة، وتنخفض درجة الحرارة الصغرى لتسجل القاهرة لأول مرة منذ بداية فصل الشتاء 8 درجات مئوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس شديدة البرودة خلال الأسبوع المقبل، وسيكون الانخفاض بمعدل 3 أو 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 16 مئوية خلال فترات النهار، و8 و9 درجات خلال الليل.

وقالت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم هي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

اليوم الجمعة هيئة الأرصاد الجوية موجة باردة