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الجمعة 21 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: كل شيء وقع عليه بايدن لم يكن جيدا وقد قمت بإنهائه

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كل شيء وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم يكن جيدا، وإنه قام بإنهائه.

وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية، أن الفوز بالتصويت الشعبي ليس صعبا على الحزب الجمهوري بعد الآن، وأنه يتوقع أن يكون أداء الحزب الجمهوري جيدًا في الانتخابات النصفية المقبلة.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا تمتلك موقفًا أقوى في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، نظرًا لسيطرتها على أجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية.

وخلال مقابلة مع الـ (BBC) على متن الطائرة الرئاسية، أشار ترامب إلى أنه مقتنع برغبة موسكو في إنهاء النزاع، لكنه أوضح أن امتلاكها لمساحات كبيرة من الأراضي يمنحها أفضلية واضحة في المفاوضات.

كما حمّل أوكرانيا مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا، ووجّه انتقادات حادة لرئيسها فولوديمير زيلينسكي، داعيًا إلى إجراء انتخابات جديدة في البلاد.

ترامب بايدن الحزب الجمهوري