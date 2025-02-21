إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق سراح الأسرى سيتم السبت كما هو مخطط له

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن إطلاق سراح الأسرى سيتم السبت كما هو مخطط له، وأشارت إلى أن الجيش سيتعامل بشدة مع انتهاكات حماس.

وأعلن إعلام عبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في الضفة الغربية المحتلة ردًا على تفجيرات تل أبيب.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشن عمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التي شهدتها تل أبيب.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الحل لمنع الأحداث مثل عملية بات يام هو العودة للقتال في قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يحقق بالتعاون مع الشاباك والشرطة في انفجارات تل أبيب.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتكثيف وتركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بمساعدة الشرطة عقب تفجيرات تل أبيب.