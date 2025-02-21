قائد "سنتكوم" يبحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي وقف التصعيد في غزة ولبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا ناقش مع رئيس الأركان الإسرائيلي الوضع الحالي في الشرق الأوسط، ووقف الأعمال العدائية في لبنان، ووقف إطلاق النار في غزة.

وعقب أحداث التفجير في بات يام، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيهات للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في الضفة الغربية المحتلة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشن عمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التي شهدتها تل أبيب.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الحل لمنع الأحداث مثل عملية بات يام هو العودة للقتال في قطاع غزة.

وأمس الخميس، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "لقناة 13"، إنه تم العثور على متفجرات في حافلتين أخريين، وناشد السكان التزام الحذر والحيطة وإبلاغ السلطات عن أي أشياء مشبوهة.