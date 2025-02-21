ظهور حيوان غريب يثير الذعر فى بورسعيد.. ورئيس مدينة بورفؤاد يطمئن المواطنين.. صور

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحيوان غريب نافق بمحيط الدائرة الجمركية بشارع جمال عبد الناصر في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

حيوان غريب يظهر في بورسعيد

عقب ظهور حيوان غريب في بورسعيد..بور فؤاد تعلن حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية

وأعلن مجلس مدينة بورفؤاد، في بيان له في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس المدينة، تفقد جهود الأجهزة التنفيذية في رفع حيوان "ايجوانا" نافق بنطاق شارع جمال عبد الناصر، عقب تلقي مركز عمليات المدينة بلاغًا بوجود حيوان نافق مجهول الهوية بالشارع، مسببًا الذعر للمواطنين، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

وطمأن رئيس مدينة بورفؤاد أهالي المدينة أثناء تفقده موقع البلاغ، مؤكدا رفع الأجهزة التنفيذية كافة المخلفات من الطريق بالتنسيق مع إدارات تحسين البيئة والنقل الميكانيكي، عقب قيام بعض المواطنين بنشر عدة مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لحيوان مجهول الهوية بشارع جمال عبد الناصر.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة، معلنا استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات قد تحدث، ومشددا أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارئ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، والإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصًا على سلامة المواطنين.

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