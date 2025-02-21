مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو سيعقد تقييما أمنيا عقب الانفجارات بتل أبيب

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتلقى تحديثات منتظمة من سكرتيره العسكري حول الانفجارات في منطقة تل أبيب، وسيعقد قريبا تقييما أمنيا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن قائد شرطة منطقة تل أبيب حاييم سارجروف أدلى بتصريح من بات يام عقب انفجارات الحافلات، مدعيا فيه: "العثور على الأجهزة المتفجرة مع مؤقتات. وإنها كانت بدائية; ويبدو أنها من الضفة الغربية".

وأضاف سارجروف: "هذه حادثة تحدث في مواقع متعددة في نفس الوقت. وحتى الآن، تم الانتهاء من عمليات التفتيش على القطارات والحافلات، ونحن نعمل لتحديد عدد المشتبه بهم المتورطين".

وزعمت الصحيفة أن "العبوتين اللتين لم تنفجرا تزن كل واحدة منهما خمسة كيلو جرامات وكان عليهما كتابة باللغة العربية".

في السياق، جرى إيقاف جميع خطوط الترام الخفيف في "بات يام" جنوب تل أبيب، بعد الانفجارات التي وقعت في ثلاثة مواقف حافلات في أنحاء المدينة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أنه تم توجيه تعليمات لجميع سائقي الحافلات في أنحاء إسرائيل بالتوقف وفحص مركباتهم بعد سلسلة من الانفجارات في مواقف حافلات بمنطقة تل أبيب.