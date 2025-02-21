ads
الجمعة 21 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ميلوني تعتذر عن عدم المشاركة بمؤتمر افتراضي لقادة مجموعة دول السبع

رئيسة الوزراء جورجيا
رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتذرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن عدم المشاركة بمؤتمر افتراضي لقادة مجموعة دول السبع يوم 24 فبراير الحالي؛ بسبب تزامنه مع لقاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يليه خطابها بمنتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي؛ وذلك ضمن زيارة رسمية إلى إيطاليا مخطط لها منذ فترة طويلة. 

وأوضحت ميلوني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة السبع- أنه سيمثل الحكومة الإيطالية في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. 

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي، أن المكالمة شهدت تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في الشؤون الدولية الحالية وآخر التطورات في الملف الأوكراني.

رئيسة الوزراء جورجيا جورجا ميلوني مجموعة دول السبع