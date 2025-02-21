ميلوني تعتذر عن عدم المشاركة بمؤتمر افتراضي لقادة مجموعة دول السبع

اعتذرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن عدم المشاركة بمؤتمر افتراضي لقادة مجموعة دول السبع يوم 24 فبراير الحالي؛ بسبب تزامنه مع لقاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يليه خطابها بمنتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي؛ وذلك ضمن زيارة رسمية إلى إيطاليا مخطط لها منذ فترة طويلة.

وأوضحت ميلوني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة السبع- أنه سيمثل الحكومة الإيطالية في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي، أن المكالمة شهدت تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في الشؤون الدولية الحالية وآخر التطورات في الملف الأوكراني.