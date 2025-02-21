رغم التعادل والشغب.. فنربخشة يبلغ دور الـ16 بالدوري الأوروبي على حساب أندرلخت

حجز فريق فنربخشة التركي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي على حساب نظيره أندرلخت البلجيكي.

حل فريق فنربخشة، مساء الخميس، ضيفًا على نظيره أندرلخت بملعب كونستنت فاندن ستوك، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

شغب مباراة أندرلخت ضد فنربخشة في الدوري الأوروبي

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، بعدما توقفت لمدة 15 دقيقة بسبب أعمال شغب في مدرجات أندرلخت، ما أجبر حكم اللقاء على إيقاف اللقاء ودخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، قبل أن يقرر استئناف المواجهة بعد سيطرة قوات الأمن على الشغب الجماهيري.

تقدم فنربخشة بهدف مبكر عن طريق المغربي يوسف النصيري في الدقيقة الرابعة من صناعة إيدين دجيكو.

وأدرك لويس فاسكيز التعادل لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 19، قبل أن يضع اللاعب نفسه أندرلخت في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 55، ثم سجل يوسف أكجيجيك الهدف الثاني لكتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة 63.

وبالرغم من التعادل، إلا أن فنربخشة تأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي على حساب أندرلخت، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين 5-2.