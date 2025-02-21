سموتريتش: الحل لمنع الأحداث مثل عملية بات يام هو العودة للقتال في غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الحل لمنع الأحداث مثل عملية بات يام هو العودة للقتال في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتكثيف وتركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بمساعدة الشرطة عقب تفجيرات تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يحقق بالتعاون مع الشاباك والشرطة في انفجارات تل أبيب.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل عدد من المناطق في الضفة الغربية عقب تفجيرات بات يام.

وقالت وسائل إعلام عبرية مساء أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي عثر على لافتة في موقع التفجيرات في بات يام مكتوب عليها "الانتقام لطولكرم".

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن التقديرات تشير إلى أن منفذي عملية بات يام من الضفة الغربية.

عقب أحداث بات يام توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشن عمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفجيرات الحافلات التي شهدتها تل أبيب.

وأمس الخميس، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "لقناة 13" ، إنه تم العثور على متفجرات في حافلتين أخريين، وناشد السكان التزام الحذر والحيطة وإبلاغ السلطات عن أي أشياء مشبوهة.