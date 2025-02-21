الجيش الإسرائيلي: نحقق بالتعاون مع الشاباك والشرطة في انفجارات تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يحقق بالتعاون مع الشاباك والشرطة في انفجارات تل أبيب.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتكثيف وتركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بمساعدة الشرطة عقب تفجيرات تل أبيب.

وتابع من خلال بيانًا له: "أغلقنا مداخل عدد من المناطق في الضفة الغربية عقب تفجيرات بات يام".

وقالت وسائل إعلام عبرية مساء أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي عثر على لافتة في موقع التفجيرات في "بات يام" مكتوب عليها "الانتقام لطولكرم"

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن التقديرات تشير إلى أن منفذي عملية بات يام من الضفة الغربية.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات للسكان بعدم ترك منازلهم، بعد وقوع حادث انفجار حافلات في بات يام قرب تل أبيب.