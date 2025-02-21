تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي إقامة معسكر لاختبار الحكام السيدات للترشح للشارة القارية خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025.

الموافقة على الدعوة الواردة من اتحاد جمهورية التشيك لكرة اليد للمنتخب الوطني المصري للسيدات للمشاركة بدورة دولية ودية رباعية خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر من العام الجارب 2025 وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم للسيدات.

اعتماد برامج المنتخبات الوطنية المصرية للشباب والناشئين والتب تأتب في إطار الاستعدادات لبطولتي العالم للشباب مواليد 2004 والناشئين مواليد 2006 وبطولة البحر المتوسط لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

الموافقة على اقامة الاتحاد الإفريقي لدراسات لمدربي كرة اليد فى مصر.

الموافقة على ترشيح الكابتن خالد ديوان للتقدم لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة.

الموافقة على تعيين الدكتور طارق لطفي رئيسا للجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

الموافقة على تعيين الكابتن أحمد مصطفى رئيسا للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

الموافقة على تشكيل عدد من فروع الاتحاد للحاجة العاجلة لتسيير أعمال المنطقة لحين تشكيل كافة الفروع.