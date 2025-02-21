سيارة طائشة تصيب 4 أشخاص بسبب السرعة الجنونية في الفيوم

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلة بإصابات خطيرة، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهم، بميدان الشيخ سالم، بدائرة قسم ثان شرطة الفيوم، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ، يفيد تعرض 4 أشخاص بينهم طفلة بإصابات متفرقة، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة بميدان الشيخ حسن الألبان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة وحالتها حرجة، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بسرعة ضبط مرتكب الواقعة.