استجابة لشكاوي المواطنين.. إزالة 3 مواقف عشوائية وحجز 22 سيارة مخالفة بالجيزة

شن جهاز السرفيس بالجيزة حملات مكبرة برئاسة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز سرفيس الجيزة ، وتم إزالة 3 مواقف عشوائية بالكيلو 28 والثانى بالمريوطية هرم والثالث بمزلقان لعبة بقطاع شمال

جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، ووصل عدد الحملات إلى 30 حملة على مدار 6 أيام عمل متتالية ، وجاءت الحملات بناءً على توجيهات محافظ الجيزة.

أسفرت عن ضبط عدد 310 مخالفة وحجز 22 سيارة مخالفة ؛ وتمت الحملات على كافة أنحاء المحافظة شارك فى الحملات الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس محمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس وليد حمودة مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ورئيس قطاع الهرم حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم.

تنوعت المخالفات بين تقطيع وتغيير وانتهاء خط السير والوقوف فى مواقف عشوائية وتحصيل أجرة زيادة وجاءت الحملات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف الرائد محمد سعد رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة .

وشارك فى الحملات كلٍ من جمال صلاح رئيس قطاع شمال و سعيد قرنى رئيس قطاع غرب ومجدى صلاح رئيس قطاع وسط ومحمد فاروق المنسق العام لخطوط السير وعلى الزينى مشرف حملات قطاع شمال و محمد الزمر رئيس قطاع كرداسة و الحسينى عويس مشرف حملة قطاع جنوب و عاطف عبدالله مشرف حملة الجهاز وطارق محمد حمدى مساعد مشرف حملة جنوب و على الخولى مفتش حملة جنوب و حمد إبراهيم حسن مفتش حملة غرب و محمد الزينى والأمناء حسام العيسوى ومحمد حنفى أحمد عبدالله وهانى أبو شنب وعمرو رزق الإدارة العامة لمرور الجيزة

شملت الحملات عدد من المناطق: «المنيب، شارع البحر الأعظم،، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، كوبرى الخشب ميدان لبنان، الكيت كات،الوراق

كورنيش النيل ونزلة كوبرى العمرانية وخاتم المرسلين والمريوطية هرم، الرماية، هضبة الأهرام والبوابة الثانية والثالثة وطريق المنصورية، كرداسة، ناهيا البلد، جامعة الدول

منفذ أبوالنمرس ".