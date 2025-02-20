التصريح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقًا لرفضه العمل مع والده

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول قيام طالب بالصف الثالث الإعدادي بإنهاء حياته شنقًا داخل غرفته بمركز أطفيح، إثر مروره بأزمة نفسية بسبب رفضه العمل مع والده في ورشة إصلاح كاوتش، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام طالب بإنهاء حياته داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "سيد.أ"، 14 عامًا، عُثر عليه معلقًا بحبل مربوط في جنش السقف داخل غرفته، وكشفت التحريات الأولية أنه كان يعاني من أزمة نفسية بسبب إصرار والده على العمل معه في الورشة، ما دفعه لإنهاء حياته.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.