بعد انفجارات بات يام.. وزراء إسرائيليون يطالبون بإقالة رئيس الشاباك

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزراء بحكومة الاحتلال طالبوا بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، رونين بار، على خلفية انفجارات بات يام بتل أبيب.

وفي سياق ذي صلة، عثرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، على لافتة في موقع التفجيرات في "بات يام" مكتوب عليها "الانتقام لطولكرم"

وأفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، بأن التقديرات تشير إلى أن منفذي عملية بات يام من الضفة الغربية.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة التقطتها كاميرات المراقبة لشخص يشتبه في تورطه بانفجار في محطة الحافلات في بات يام، مشيرة إلى أنه جارٍ مطاردته.