دفن جثة طالبة قفزت من أعلى سطح عقار في العمرانية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طالبة أقدمت على إنهاء حياتها قفزًا من أعلى سطح منزلها بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من أعلى عقار ووفاتها في الحال بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ

تبين أن المتوفاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وأقدمت على القفز من سطح منزلها بعد مشادة مع والدها الذي تعدى عليها بالضرب لتأديبها لتأخرها خارج المنزل.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.