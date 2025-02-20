حصلت علي 3 شهادات من موسوعة جينيس.. بحر البقر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم لاستصلاح 456 ألف فدان بسيناء.. ووزير الري: نسبة تنفيذ المسارات 78%

يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملف تنمية سيناء، على رأس أولوياته منذ الأيام الأولى لتوليه حكم البلاد، لوضعها على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة في كافة المجالات، وفي إطار توجيهات الرئيس لوزارة الري والموارد المائية لتوفير مياه صالحة لري الأراضي الزراعية وحماية الموارد المائية بسيناء، نفذت الوزارة وحدات معالجة مياه متطورة تساهم في تحسين جودة المياه وتنقيتها قبل استخدامها في الزراعة، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستدامة في إدارة المياه وحمايتها من التلوث، ومن بين تلك الواحدات المتطورة محطة معالجة بحر البقر، والتي تعتبر نقطة تحول في مساعي الدولة لاستصلاح الأراضي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في سيناء، حيث من المتوقع أن تصل كمية المياه المعالجة سنويًا إلى 2 مليار متر مكعب، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين الري وتوسيع الرقعة الزراعية، هذا بالإضافة إلى الحمأة المجففة التي تقدر بـ460 ألف طن سنويًا، والتي يمكن استخدامها في تحسين خصوبة التربة.

ففي قلب سيناء، وعلى بعد 10 كيلو مترات فقط من أنفاق بورسعيد، تقع محطة بحر البقر، أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، والتي تعتبر هي الأضخم من نوعها، حيث تشكل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الموارد الطبيعية لشبه جزيرة سيناء، وتعد المحطة جزءًا أساسيًا من برنامج تنمية سيناء، حيث تساهم في استصلاح 456 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، ومن أجل ذلك تصطحبكم "البوابة نيوز"، في جولة داخل المحطة.

تقع محطة معالة بحر البقر، على مساحة 155 فدانًا، بمعدل 650 ألف متر مربع، في الجانب الشرقي لقناة السويس، وتبعد حوالي 17 كيلو مترًا عن مدينة القنطرة شرق و27 كيلو مترًا عن مدينة بورسعيد، وتعد المحطة الأكبر عالميًا من حيث قدرتها على معالجة مياه الصرف الزراعي، حيث يمكنها معالجة 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتعد كذلك جزءًا من مشروع مياه مصرف بحر البقر، الذي يهدف إلى ري 400 ألف فدان من الأراضي الجديدة في سيناء.

المكونات الرئيسية لمحطة معجالة بحر البقر

يتضمن المشروع عددًا من قنوات النقل الرئيسية والفرعية، منها قناة المأخذ التي تمتد على طول 586 مترًا داخل المحطة، وقناة السيب النهائي بطول 895 مترًا، كما يتضمن المشروع 4 وحدات لمعالجة المياه، كل وحدة تحتوي على مجموعة من الأحواض المتخصصة مثل أحواض الخط السريع، وأحواض الترسيب، وأحواض الأوزون، وأحواض التلامس بالكلور، فضلاً عن مبنى المرشحات ذات الأقراص، ويحتوي المشروع أيضًا على وحدتين لمعالجة الحمأة، التي تشمل أحواض تغليظ الحمأة، ومباني التجفيف الميكانيكي، ووحدات التجفيف الشمسي، ويهدف ذلك إلى تحويل الحمأة إلى مادة يمكن استخدامها في أغراض أخرى، كما تضم المحطة مجموعة من المباني المساعدة التي تشمل محطات توليد الكهرباء، ورش الصيانة، مخازن المواد الكيميائية، بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية مثل المسجد والمباني الإدارية.

مراحل المشروع

تكون المشروع الأكبر عالميًا من حيث القدرة علي معالجة مياه الصرف الزراعي، من 3 مراحل أولًا مرحلة ما قبل المعالجة، وثانيًا مرحلة المعالجة، وثالثًا مرحلة بعد المعالجة، ونصطحبكم في السطور التالية حول مراحل المشروع تفصيليًا.

حيث تبدأ عملية المعالجة في هذا المشروع بمبنى المدخل الذي يحتوي على مصافي خشنة ودقيقة، تقوم بدور حيوي في إزالة العوالق والأجسام الكبيرة والصغيرة التي قد تؤثر على عملية المعالجة لاحقًا، تلك المصافي تعمل على تصفية المياه وضمان مرورها بسلاسة إلى المراحل التالية، وتتمثل المرحلة الأولى أيضًا في مضخات المأخذ التي تتحكم في ضخ المياه إلى وحدات المعالجة، وتم تجهيز المبنى بـ 5 مضخات، 4 منها في الخدمة وواحدة احتياطية، بحيث تقدر الطاق التصميمية لمضخات المأخذ بـ 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، تتميز كل مضخة بقدرة ضخ تقدر بـ 4 متر مكعب في الثانية.

وفي المرحلة الثانية يتم إجراء المعالجة الأولية للمياه من خلال إضافة المواد المساعدة على ضبط الأس الهيدروجيني للمياه، وتكوين الندف التي تساعد في ترسيب المواد العالقة، وتشمل المواد الكيميائية المستخدمة في هذه العملية كل من "حمض الكبريتيك، وهيدروكسيد الصوديوم، وكلوريد الحديدوز، والبوليمر"، وبعد الخلط والترويب، يتم توجيه المياه إلى أحواض الترسيب (اللاميلا) التي تمتاز بتكنولوجيا الترسيب الأنبوبية، وهي تسهم في تحسين كفاءة الترسيب بشكل كبير، وتغطي أحواض الترسيب مساحة تصل إلى 11.600 متر مربع، ما يضمن زيادة القدرة على تصفية المياه بشكل فعال، وفي إطار المعالجة، يتم استخدام المرشحات الثلاثية ذات الأقراص، حيث تم تركيب 120 مرشحًا في كامل المشروع، وتصل السعة التصميمية لكل مرشح إلى 1992 مترا مكعبا في الساعة، وتبلغ مساحة الترشيح الإجمالية 32,800 متر مربع، ويتم استخدام أغشية بوليستر ناعمة بحجم ترشيح 10 ميكرون، لتصفية المياه بشكل دقيق وفقًا لأعلى معايير الجودة الخاصة بمياه الري.

في المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية المعالجة، يتم إجراء عملية تعقيم المياه باستخدام الأوزون أو الكلور، وذلك لضمان القضاء على الطفيليات والبكتيريا التي قد تؤثر على صحة النباتات والزراعة، كما أن عملية تعقيم الأوزون تعمل على تقليل المواد العضوية الضارة وتقلل من نسبة الأكسجين الكيميائي المستهلك (COD) في المياه، ويتضمن المشروع منظومة معقدة من الأنابيب والخطوط لنقل المياه من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس، وفي المرحلة الأولية، يتم تحويل المياه من محطة السلام إلى الضفة الشرقية عبر سحارتين، يحتوي كل منهما على 4 خطوط قطر 3800 مم لنقل المياه إلى المحطة، وبعدها يتم معالجة المياه في المحطة باستخدام أربع وحدات معالجة تتوزع طاقتها الاستيعابية بحيث تعالج 1.4 مليون متر مكعب يوميًا لكل وحدة، وبعد تعقيم المياه، يتم ضخ المياه إلى خزانات التلامس حيث يتم التحكم في رائحة المياه وتحسين جودتها بشكل نهائي، ومن ثم تخرج المياه المنتجة من المشروع إلى ترعة الشيخ جابر لتستخدم في ري الأراضي الزراعية.

محاور الجيل الثانى للمنظومة المائية

الدكتور هاني سويلم، وزير الري، قال إن العمل فى مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، يعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، قائلًا إن العمل يتواصل على تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول 105 كيلومتر وعدد 18 محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل الى 78%.

وأوضح سويلم، أن الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى يأتي نتيجة لمحدودية الموارد المائية ووجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر، سواء من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع مؤخراً فى معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة، وبحر البقر والمحسمة) بطاقة اجمالية 4.80 مليون متر مكعب سنوياً، والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال ووسط سيناء وغرب الدلتا.

وأضاف سويلم، أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين استلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.

وفي سياق متصل، قال المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي ومدير عام الإرشاد الزراعي سابقًا، إن مشروعات معالجة مياه الصرف، وعلى رأسها محطة بحر البقر، تعد من أبرز المشروعات التي تساهم في تنقية وتحسين نوعية المياه.

وأوضح رضا، في تصريحات لـ"البوابة" أن ما تم تنفيذه في بحر البقر يعد إنجازًا مهمًا جدًا، وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ مثل هذه المشروعات في كافة محطات المعالجة في مصر، وأن أفضل وسيلة للاستفادة من هذه المياه هي استخدامها في مياه الشرب، ولكن في حالة استخدامها في الزراعة، فإن تكلفتها قد تنخفض مع تقليص مراحل التنقية والمعالجة، حيث إن بعض المحاصيل الزراعية لا تتطلب مياه معالجة متطورة.

وشدد رضا، على أن هذه المياه يمكن استخدامها في الزراعة بعد تنقيتها في المحطة، لكنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع نسبة الملوحة في بعض المناطق المخطط استصلاحها في سيناء، حيث توجد مساحة كبيرة تحتوي على نسبة عالية من الملوحة تمتد على مسافة 18 كيلو مترًا، وأن الملوحة كانت السبب وراء تحول بعض المستثمرين إلى الزراعة السمكية بدلًا من الزراعة الأرضية، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة لضمان التزام المستثمرين بالخطة الأصلية للمشروع والعمل على استصلاح الأراضي بدلاً من تغيير استخدامها.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إعادة وصول مياه النيل إلى سيناء بعد انقطاعها لآلاف السنين يعد إنجازًا وخطوة هامة، خاصة بعد اختفاء بعض أفرع نهر النيل السبعة القديمة، ومنها الفرع الذي كان يمتد إلى شمال غرب سيناء والذي كان يعرف بـ"البيلوزي"، وهذا الإنجاز تحقق من خلال تدفق مياه النيل عبر أنفاق تحت قناة السويس شرق بورسعيد، لتصل إلى ترعة السلام (الشيخ جابر) ومن ثم إلى بئر العبد، وكان من المقرر أن تتواصل المياه حتى العريش، إلا أن ارتفاع منسوب سطح الأرض حال دون ذلك، ولذلك تواصل المفاضلة بين توسيع القناة شرقيًا نحو العريش أو جنوبيًا بحسب خصائص سطح الأرض.

وأضاف شراقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي في 27 سبتمبر 2021، لتكون واحدة من أكبر المحطات في العالم بطاقة تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، مضيفًا أن هذه المحطة تعد إنجازًا بيئيًا وزراعيًا ضخمًا في منطقة شمال غرب سيناء، ويعد مصرف بحر البقر من أطول المصارف في العالم حيث يمتد بطول 207 كم عبر عدة محافظات من القاهرة الكبرى إلى شمال سيناء، وكان مخصصًا للصرف الزراعي قبل أن تتدهور نوعية مياهه نتيجة زيادة التلوث الناجم عن النمو السكاني والصناعي.

وأكد شراقي، أنه قبل تنفيذ أعمال التطوير، كانت مياه مصرف بحر البقر تتدفق بمعدل 9 ملايين متر مكعب يوميًا، وكانت تؤثر سلبًا على نوعية مياه بحيرة المنزلة، مما أسفر عن تدهور الثروة السمكية، إلا أن أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات أعادت الحياة إلى البحيرة، حيث تم تحويل 5.6 مليون متر مكعب يوميًا من مياه المصرف إلى محطة المعالجة، ليتم استخدامها في استصلاح 500 ألف فدان عبر ترعة السلام حتى بئر العبد، إضافة إلى 2 مليار متر مكعب من مياه النيل النقية.

وأضاف شراقي، أن محطة بحر البقر تم إنشاؤها في عامين فقط (2019-2021) ضمن مجموعة من المشروعات الكبرى مثل إنشاء 7 كبارٍ و6 سحارات تحت قناة السويس، وإنشاء قنوات ومحطات رفع مياه وشبكات طرق وجسور ومحطات كهرباء، ما أسهم في استصلاح الأراضي الزراعية وشبكة ري حديثة، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع حوالي 150 مليار جنيه.

واختتم شراقي تصريحاته قائلاً: لقد تم إنجاز جزء كبير من المشروع الزراعي عبر زراعة حوالي 75 ألف فدان، والمستهدف الوصول إلى 450 ألف فدان، لكن هذا المشروع قد يواجه بعض العقبات الإدارية والفنية مثل زيادة ملوحة التربة، إلا أن من غير الضروري استكمال المشروع الزراعي بالكامل، حيث يمكن الاكتفاء بزراعة 50% من المساحة المستهدفة، وفي الوقت نفسه استكمال باقي الاستثمارات في مجالات أخرى مثل الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، وهو ما سيسهم في زيادة التعداد السكاني في شمال سيناء بنحو مليون مواطن على الأقل.

من مصر إلى العالمية

- فازت محطة معالجة بحر البقر بثلاث جوائز هي جائزة أفضل مشروع مياه وطاقة وجائزة فى مجال السلامة والصحة المهنية وجائزة العام للابتكار بمسابقة The Big5 Egypt Impact لعام 2022.

- جائزة مشروع العام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسابقة مجلة ميد في نسختها الحادية عشرة لعام 2021.

- جائزة أفضل مشروع فى فئة مشروعات المياه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسابقة مجلة ميد في نسختها الحادية عشرة لعام 2021.

- جائزة أفضل مشروع على المستوى المحلي فئة مشروعات المياه بمسابقة مجلة ميد في نسختها الحادية عشرة لعام 2021.

- جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المياه بمسابقة مجلة Construction Week Awards Egypt لعام 2021

- جائزة أفضل مشروع عالمي فئة مشروعات المياه والصرف الصحي في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الامريكية لسنة 2021.

- 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة مياه ومعالجة حمأة وأكبر محطة معالجة بالأوزون - سبتمبر 2021.

شهادات موسوعة جينيس الخاصة بمحطة بحر البقر 27-9_3 27-9_2 27-9

المحطة فى أرقام

المحطة بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / اليوم أى ما يعادل 2 مليار متر مكعب / السنة.

تنتج 490 ألف طن/سنة حمأة مجففة بنسبة جفاف 24%.

تنتج 165 ألف طن /سنة بنسبة حمأة مجففة جفاف 75 %.

إجمالى عدد العاملين بالمشروع يبلغ 6500 مهندس وفني وعامل.

إجمالي ساعات العمل 25 مليون ساعة عمل.

استخدام 6500 خازوق بمتوسط أعماق 45م .

استخدام 500 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة.

استخدام 80 ألف طن حديد تسليح بالإضافة إلى 2000 طن أعمال منشآت معدنية.

2.5 مليون مترمكعب أعمال ترابية (حفرـ ردم - تربة إحلال).

250 ألف متر مسطح أعمال تحسين تربة بأسلوب المصارف الرأسية.

200 ألف متر مسطح وحدات تجفيف شمسي للحمأة.

1.5 مليون متر طولى كابلات كهربائية مختلفة القطاعات.

125 ألف متر طولى مواسير مختلفة الأقطار للشبكات بين وحدات المشروع.

محطة معالجة مياه بحر البقر

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