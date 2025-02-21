بأسعار مخفضة.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بحي ثالث الإسماعيلية

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الخميس، معرض “أهلًا رمضان” الرئيسي، والمقام بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الافتتاح أن إقامة المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال سلسلة معارض “أهلًا رمضان”، لضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقام المحافظ ومرافقوه بجولة تفقدية داخل المعرض، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات، مشددًا على استمرار المعرض حتى نهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع مديرية التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين لضمان توافر كافة السلع بالكميات المطلوبة.

يضم المعرض كافة السلع الغذائية الأساسية، واللحوم، والدواجن، والأسماك، وياميش رمضان بأسعار أقل من السوق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة مثل المشغولات اليدوية، والأدوات المنزلية وغيرها، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة للمعرض من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة طوال فترة التشغيل.

يشارك في المعرض 107 عارض وعارضة، من بينهم 57 من مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، إلى جانب وحدتي تكافؤ الفرص وأيادي مصر بمحافظة الإسماعيلية، وأربعة عارضين من مديرية التضامن الاجتماعي يمثلون مركز خدمة المرأة بالهلال الأحمر، وإحدى الجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، حيث يتم عرض مشغولات يدوية ومنتجات سيناوية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم المرأة العاملة من خلال تقديم وجبات جاهزة.

وعلى هامش المعرض، تقدم مديرية الصحة بالإسماعيلية خدمات المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي المبكر، إلى جانب باقي الخدمات الصحية التي توفرها المبادرة، لضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين أثناء تواجدهم بالمعرض.

ويعكس هذا المعرض جهود الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.