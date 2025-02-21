محافظ الإسماعيلية يشدد على ضوابط إقامة المعارض لضمان السلامة وضبط الأسواق

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أمس الخميس، اجتماعًا لمناقشة إجراءات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض الموسمية، وذلك في أعقاب اندلاع حريق بمعرض “أهلًا رمضان” بمدينة فايد.

شهد الاجتماع حضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين الأسواق.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أن محافظة الإسماعيلية، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، قامت بتنظيم ست نسخ من “سوق اليوم الواحد” في عدة مناطق، شملت حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، مدينة المستقبل، حي ثان، منطقة أبوعطوة، ومدينة القنطرة غرب، بالإضافة إلى ثلاثة معارض “أهلًا رمضان” بمركز ومدينة التل الكبير، ومعرض بمدينة القنطرة غرب، وذلك بهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

كما أطلقت المحافظة مبادرة السوق المتنقل بقرى مركز فايد، لتوفير السلع الأساسية، وأسطوانات الغاز، والخضروات، والفواكه، كخطوة تجريبية للوصول إلى المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة حصر جميع المنافذ والشوادر داخل المحافظة، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والحماية المدنية، بما يشمل تأمين المعارض والأسواق بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، والتأكد من تأمين الوصلات الكهربائية داخل هذه المنشآت، للحد من مخاطر الحوادث.

كما أصدر المحافظ قرارًا بعدم السماح بإقامة أي معارض أو شوادر أو منافذ موسمية إلا وفق ضوابط صارمة، أن تكون تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة،الحصول على موافقة الحماية المدنية، والالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق.

وضرورة تشكيل لجان رقابية من مديريات الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، ومباحث التموين، لمتابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وتطبيق الدليل الاسترشادي الموحد.

أكد اللواء أكرم جلال أن الدولة حريصة على توفير المنتجات الغذائية والتوسع في إقامة المعارض والأسواق، لضمان زيادة المعروض من السلع، والسيطرة على الأسعار، ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية الأساسية.

كما شدد على ضرورة الحد من العشوائية في إقامة المنافذ والشوادر، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضوابط ليس فرض قيود على التجار، بل ضمان سلامة وأرواح المواطنين.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنجاز ملفات التقنين والتصالح، والمتغيرات المكانية، وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.