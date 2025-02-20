طرح البرومو الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" لـ آسر ياسين ومي عز الدين

طرحت قناة “dmc”، البرومو الرسمي لمسلسل “قلبي ومفتاحه”، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث كشف البرومو عن العلاقات الرومانسية التي تجمع بين أبطال المسلسل.

ينتمي مسلسل “قلبي ومفتاحه” لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حول السائق عزت الذي يلتقي بالزبونة ميار التي يعشر بإنجذاب نحوها ليتفاجئ بأنها تعرض الزواج عليه.

“قلبي ومفتاحه” بطولة كل من، آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد من النجوم، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.