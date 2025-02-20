بالفيديو.. تفاصيل اللحظات الأولى لانفجارات بات يام في تل أبيب

شهدت مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، مساء اليوم الخميس، انفجارات متتالية طالت ثلاث حافلات، مما أدى إلى استنفار أمني واسع النطاق في المنطقة. ووفقًا للشرطة الإسرائيلية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجارات نجمت عن عبوات ناسفة وضعت داخل الحافلات، وسط ترجيحات بوجود محاولة لتنفيذ عملية مدبرة لم تكتمل كما كان مخططًا لها.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحادث بدأ بانفجار حافلتين متوقفتين في موقف للسيارات في مدينة بات يام، مما أدى إلى اندلاع النيران فيهما. وبعد وقت قصير، أعلنت الشرطة عن وقوع انفجار ثالث في حافلة أخرى داخل المنطقة نفسها. ورغم حجم الانفجارات، لم يتم تسجيل أي إصابات، إلا أن الحادث أثار مخاوف أمنية كبيرة، خاصة مع تصاعد التوترات في الفترة الأخيرة.

Israeli media published CCTV footage of a suspect involved in the explosions in Bat Yam, Israel. pic.twitter.com/U4l4mG5e3G — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 20, 2025

وعلى إثر الانفجارات، انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في موقع الحادث، حيث باشرت تحقيقاتها في الملابسات المحيطة به. وأوضحت بلدية بات يام أن "الانفجارات، وفق التقييم الأولي، كانت محاولة لتنفيذ عملية لكنها لم تنجح"، مشيرة إلى أن "الحافلات وصلت إلى موقف السيارات قبل لحظات فقط من وقوع الانفجار"، وهو ما حال دون وقوع إصابات في صفوف الركاب أو السائقين.

في سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) فتح تحقيق رسمي في الحادث، وسط ترجيحات بوجود عمل منظم يقف خلف التفجيرات.

ووفق التقارير الإسرائيلية، فإن التحقيقات تركز على احتمال استخدام عبوات ناسفة زرعت مسبقًا داخل الحافلات، وهو ما أدى إلى الانفجارات المتزامنة. كما أفادت مصادر أمنية بأن الشرطة الإسرائيلية تقوم حاليًا بتمشيط المنطقة بحثًا عن مشتبهين محتملين.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية تميل إلى تصنيف الحادثة كعمل أمني ذي دوافع قومية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية، حيث تم إصدار توجيهات لجميع سائقي الحافلات في تل أبيب بضرورة تفقد مركباتهم قبل التشغيل، تحسبًا لأي تهديدات أخرى. كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من كاميرات المراقبة أظهرت مشتبها به يُعتقد أنه متورط في التفجيرات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هويته.

وفي ظل استمرار التحقيقات، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "القوات الأمنية تواصل تواجدها في الموقع، مع تكثيف عمليات التفتيش والبحث عن أي دلائل قد تكشف عن الجهة المسؤولة عن الحادث". وحتى اللحظة، لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الانفجارات، فيما تستمر التقييمات الأمنية في محاولة لفهم خلفياتها وأبعادها المحتملة.