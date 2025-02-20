بعد انفجار بات يام.. تعليمات للسكان بعدم ترك منازلهم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات تعليمات للسكان بعدم ترك منازلهم، بعد وقوع حادث انفجار حافلات في بات يام قرب تل أبيب.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلطات الاحتلال أوقفت حركة القطار الخفيف في تل أبيب بعد وقوع الحادث.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة التقطتها كاميرات المراقبة لشخص يشتبه في تورطه بانفجار في محطة الحافلات في بات يام.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل بارتفاع عدد الحافلات التي انفجرت في بات يام قرب تل أبيب، إلى ثلاث حافلات.

وبحسب ما نشرته "القاهرة الإخبارية"، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جهاز الشاباك يشارك بعمليات التحقيق في انفجار بات يام.