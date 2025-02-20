جالطا سراي يودع الدوري الأوروبي بنتيجة مخيبة أمام ألكمار

ودع فريق جالطا سراي التركي منافسات بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، بعد تعادله مع ضيفه ألكمار الهولندي بهدفين لمثلهما.

استضاف فريق جالطا سراي نظيره ألكمار على ملعب رامس بارك ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة جالطا سراي ضد ألكمار

تقدم ألكمار على جالطا سراي بهدف للا شيء في الشوط الأول، سجله سيا ماكوما في الدقيقة 42، ما جعل مهمة أصحاب الأرض صعبة في العودة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أضاف دينسو كاسيوس الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 55، قبل أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في تقليص الفارق لصالح جالطا سراي بهدف في الدقيقة 56، ثم سجل رونالد سالاي هدف التعادل في الدقيقة 70، لكن ذلك لم يكن كافيًا للتأهل.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ألكمار برباعية مقابل هدف، ليودع جالطا سراي الدوري الأوروبي بنتيجة مخيبة لآمال جماهيره وذلك في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-3).

بذلك، تأهل ألكمار الهولندي إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي على حساب جالطا سراي، وينتظر منافسه غدًا في قرعة ثمن النهائي.