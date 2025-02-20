الأنبا دانيال يترأس خدمة الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لعام ٢٠٢٥

اقيمت خدمة الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لعام ٢٠٢٥، في كنيسة الكاروز مار مرقس الرسول للأقباط الأرثوذكس بالمعادي ،تحت عنوان اتمؤمنين بهذا؟، ترأسها الانبا دانيال مطران المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس كنائس مصر، بمشاركة ممثلي رؤساء الكنائس في مصر، الأمين العام الفخري في مجلس كنائس الشرق الأوسط د. جرجس صالح، الأمين العام المشارك في المجلس القس د. رفعت فكري، كانون الدكتور بهيج رمزي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر ممثلا الأمين العام لمجلس كنائس مصر القس يشوع يعقوب،الاب ميشيل ميلاد عضو لجنة الكهنه الرعايا، الاب يوحنا سعد عضو لجنة الكهنة والرعايا بالمجلس، الشماس عصام عياد عضو لجنة أسبوع الصلاة، مدحت فايز رئيس لجنة المسكونية، نورا ادوارد عضو لجنة اسبوع الصلاة ومسوولة الإعلام والدعاية لأسبوع الصلاة، كيرلس وهبة مسئول يوم الشباب، نانسي انيس عضو لجنة اسبوع الصلاة، ومؤمنين وسط انشاد لخورس الشمامسة.

استهلت الصلاة بكلمة ألقاها الأنبا دانيال تناول فيها معاني اسبوع الوحدة وأبعادها وكيفية عيشها بمحبة وتكامل وتضامن. شاكرا كل الذين شاركوا في خدمة الصلاة.

ثم، ألقى الدكتور بهيج رمزي من الكنيسة الأسقفية كلمة باسم الأمين العام لمجلس كنائس مصر القس يشوع يعقوب، شدد فيها على وحدة المحبة والحوار، مقدماً شرحاً مسهباً عن عمل مجلس كنائس مصر ونشاطاته ولجانه

وتليت العديد من الصلوات والقراءات الكتابية من الكتاب المقدس.

وزينت الصلاة التراتيل التي قدمتها جوقة خورس الشمامسة.