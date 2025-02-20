الدوري الأوروبي.. ذئاب روما تلتهم بورتو وتتأهل لدور الـ16

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا على ضيفه بورتو البرتغالي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

تقدم سامو أومورديون لفريق بورتو بهدف في الدقيقة 27 بهدف رائع، قبل أن ينجح الأرجنتيني باولو ديبالا في إدراك التعادل لصالح روما بهدف في الدقيقة 35، ثم سجل ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الذئاب بنتيجة 2-1.

مباراة روما ضد بورتو

وفي الشوط الثاني، تلقى ستيفين إيوستاكويو لاعب بورتو بطاقة حمراء في الدقيقة 51، قبل أن يضيف نيكولو باسيلي الهدف الثالث لفريق روما في الدقيقة 83.

وقلص الفريق البرتغالي الفارق بهدف سجله ديفين رينش لاعب الجيالوروسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+6.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1، على ملعب الدراجاو معقل فريق بورتو، وذلك ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

بتلك النتيجة، فاز روما على بورتو بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل إلى دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.