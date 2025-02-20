على أنغام المزمار البلدي..هدايا ومشروبات مجانية بمعرض أهلا رمضان ببورسعيد

وزعت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالتعاون مع العارضين المشاركين في معرض أهلا رمضان، هدايا ومشروبات مجانية، مساء اليوم الخميس، على زوار المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة بورسعيد.

هدايا ومهرجان تذوق ومشروبات مجانية لزوار معرض أهلا رمضان في بورسعيد

على أنغام المزمار البلدي..هدايا ومشروبات مجانية لزوار معرض أهلا رمضان في بورسعيد

ونُظم مهرجان تذوق داخل معرض أهلا رمضان، شهد توزيع وجبات ساخنة مجانية عبارة عن دجاج ومصنعات الدجاج المختلفة، ومُقبلات، فضلا عن قهوة مختلفة الأنواع، وشيكولاتة، وبلح وتمور، وعصائر وحلوى رمضانية.

كما وزعت الغرفة التجارية بالتعاون مع العارضين عدد كبير من الهدايا، في ظل أجواء أكثر من رائعة بين المواطنين والعارضين، حيث تفاعل المواطنون داخل معرض أهلا رمضان مع الأغاني الرمضانية الشهيرة التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، فضلا عن مشاركة إحدى الفرق الشعبية بعروضها على أنغام المزمار البلدي قادمة من محافظة أسوان.

ويقدم معرض أهلا رمضان في بورسعيد تخفيضات كبيرة حيث بلغ سعر 2 دجاجة 135 جنيه، و3 دجاجات 140 جنيه، وكيلو أرز 20 جنيه، وكيس كيلو دقيق 19 جنيه، وكيلو سكر 27.5 جنيه، وكيلو طماطم ممتاز جنيهان ونصف، وبطاطس درجة أولى ممتاز 5.5 جنيه، وبصل أبيض 7.5 جنيه، وكيلو لحم بلدي ذبيح اليوم 300 جنيه.

IMG-20250220-WA0151

IMG-20250220-WA0135

IMG-20250220-WA0111

IMG-20250220-WA0103

IMG-20250220-WA0089

IMG-20250220-WA0081

IMG-20250220-WA0071

IMG-20250220-WA0035